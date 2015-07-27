Кизил - природный антибиотик



Кисло-сладкий кизил богат фитонцидами. Это означает, что употребление этой ягоды эффективно уничтожает болезнетворные микробы и бактерии, проникшие в организм.

Эта ягода помогает при заболеваии почек - пейте компот, сваренный из кизила и груши-дички. Курс лечения - две недели.

При дисбактериозе и диарее детям и взрослым советуют пить кисель из кизила. Наконец, эта терпкая ягода отлично лечит геморрой - достаточно съедать на протяжении 5 дней по два стакана спелых ягод.