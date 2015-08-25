Высокий интеллект помогает мужчинам сохранять здоровье

Высокий интеллект помогает мужчинам долго оставаться в хорошей форме.

Это выяснили специалисты из Университета Копенгагена. В их исследовании приняли участие мужчины среднего возраста. Добровольцы выполнили тесты на интеллект. Затем исследователи спустя 20-30 лет оценили физическую форму участников, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследование показало: у мужчин с самым высоким интеллектом мышцы рук, ног и спины были сильнее, чем у остальных. Кроме того, в пожилом возрасте они чаще оставались в хорошей форме. Показатели мышечной силы у этих участников оказалась увеличены на 1,1 килограмма. Также они прыгали на 1 сантиметр выше.

Сила хвата у умных мужчин была на 0,7 больше. Равновесие они поддерживали на 3,7% лучше. К тому же, добровольцы с высоким интеллектом за 30 секунд могли сделать на 1,1 приседание на стул больше. Чем выше был уровень интеллекта у мужчин в среднем возрасте, тем больше у них оказалось шансов избежать снижения физической работоспособности в пожилом возрасте.