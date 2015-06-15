Группа крови влияет на объем мозга

13:14, 15 июня 2015
Зарубежные новости
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Если у людей с первой группой крови изначально больше серого вещества, логично предположить, что их умственные способности дольше остаются на должном уровне.

062.ua

Исследование нейробиологов из Шеффилдского университета говорит о том, что у людей с первой группой крови интеллект с возрастом может снижаться медленнее, чем у других, пишет Здоровье.

МРТ-сканирование мозга 189 мужчин и женщин показало, что объём коры больших полушарий, а также мозжечка связан с группой крови человека. В среднем серого вещества больше у тех, чья группа крови — первая (0 в системе AB0). Это особенно сильно проявляется, если сравнивать объём задней доли мозжечка, структур лимбической системы (она отвечает за проявление эмоций) и левого гиппокампа (при болезни Альцгеймера его работа нарушается одной из первых).

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С возрастом объём серого вещества уменьшается, и из-за этого постепенно снижается интеллект. Если у людей с первой группой крови изначально больше серого вещества, логично предположить, что их умственные способности дольше остаются на должном уровне. Впрочем, это предположение ещё предстоит проверить.

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