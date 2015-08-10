В лечебных заведениях Бухареста находятся 48 украинцев, которые пострадали в ДТП

В семи лечебных учреждениях Бухареста продолжают находиться 48 украинцев, которые пострадали в результате ДТП, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье на автодороге Констанца-Бухарест (Румыния).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По информации Посольства Украины в Румынии, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, 5 наших соотечественников находятся в тяжелом состоянии, травмы семерых – средней степени тяжести, остальные могут быть выписаны в ближайшее время, говорится в сообщении.

В МИД отметили, что болгарский перевозчик, который осуществлял рейс автобуса, потерпевшего аварию, предоставил автобус для перевозки граждан Украины на родину. Они вернутся домой сразу же после выписки из больниц.

«Посольство обеспечивает мероприятия по подготовке к отправке украинцев (розыск документов и выдача новых, в случае необходимости), контролирует условия их пребывания в больницах и оказывает всю необходимую помощь», - добавили в пресс-службе.

В МИД подчеркнули, что сейчас Посольство Украины в Румынии в сотрудничестве с персоналом лечебных учреждений и туроператоров формируют данные об украинцах, которые находятся в лечебных заведениях Бухареста для соответствующего информирования родных пострадавших. Указанная информация поступит в распоряжение туроператора, украинского посольства и МИД в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, вчера около 1 часа ночи на трассе Констанца – Бухарест, в 53 км от румынской столицы, произошло ДТП с автобусом, перевозившим 51 гражданина Украины, среди них по меньшей мере 25 детей. В результате аварии двое граждан Украины погибли, среди них – один ребенок.