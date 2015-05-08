Красное вино укрепляет сердце у диабетиков — ученые

О пользе красного вина уже сказано очень много. Но последнее исследование американских и израильских ученых показало, что этот напиток благотворно влияет на работу сердца людей, страдающих сахарным диабетом.

Данное заявление специалисты сделали после изучения состояния участников очередного эксперимента. Ученые отобрали более 200 человек с диабетом и разделили их на три группы. Каждой группе в рамках диеты было предписано за ужином выпивать бокал красного вина, бокал белого вина или стакан воды.

Исследование длилось два года, по истечение которых ученые взяли анализ крови у всех участников.

В результате оказалось, что у поклонников красного вина увеличился уровень «хорошего» холестерина, а также в лучшую сторону изменились другие показатели крови.

Кроме того, в группах, где пили вино, несколько улучшилась способность организма людей перерабатывать сахар.

По мнению специалистов, ситуация с холестерином в группе диабетиков, где пили красное вино, объясняется наличием в этом напитке особых не алкогольных ингредиентов, благотворно влияющих не только на сердце, но и на весь организм в целом. Поэтому специалисты советуют не отказывать себе в бокале красного вина ежедневно.