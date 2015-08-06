Чтобы хорошо выглядеть, нужно есть овощи и фрукты, уверены специалисты

Мало кто съедает рекомендованные пять порций фруктов и овощей в день. Между тем, эти продукты очень полезны для здоровья. Согласно данным предыдущих исследований, у людей, ежедневно съедающих, по крайней мере, семь порций свежих фруктов и овощей, риск смерти по любым причинам снижен на 42%. Кроме того, оказывается, овощи и фрукты делают человека привлекательнее. Исследователи из Университета Сент-Эндрюс в течение девяти месяцев следили за диетой почти 200 женщин в возрасте от 18 до 29 лет, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые оценили состояние здоровья и цвет кожи участниц. Женщины, которые потребляли много овощей и фруктов, оказались здоровее и привлекательнее тех, кто ел мало этих продуктов. Кожа этих участниц имела желтоватый оттенок. Исследования показали, что кожа такого цвета нравится людям больше, чем загорелая.

По словам специалистов, секрет в каратиноидах. Это пигменты, содержащиеся в моркови, сладком картофеле, темной зелени и помидорах. Именно они придают коже красивый оттенок и снижают риск различных заболеваний. Например, благодаря своим антиоксидантным свойствам каратиноиды защищают организм от рака.