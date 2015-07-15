Как похудеть за несколько дней до поездки на море

Практически все женщины, которые не довольны своей фигурой и наличием лишнего веса, начинают худеть непосредственно перед поездкой на море. При чем до этого они едят все, что хотят, пренебрегают физическими упражнениями, а прямо за два-три дня вспоминают о том, что им срочно нужно похудеть, потому что впереди солнце, море, пляж и огромное количество «глазеющих» людей на очертания фигуры и все ее недостатки, пишет hronika.info.

Если вам скоро уезжать на море, а лишние килограммы красноречиво демонстрируют свое существование на талии или бедрах, то вам нужно предпринять экстренные меры. Любое похудение для нашего организма — это стресс, поэтому всегда следует придерживаться правильного выхода из диеты, иначе похудев перед морем на 4-5 килограмм, приедете вы уже на 6-8 килограмм больше, то есть вес вернется и прихватит за собой еще парочку лишних килограммов.

Эксперты по похудению советуют дать своему организму понять, что вы хотите быстро похудеть, но при этом не мучить себя изнурительным трудом в спортзале. Резким толчком для похудения может стать разгрузочный день на кефире или воде, который «разгонит» метаболизм и очистит кишечник от всего ненужного. Для большего и заметного эффекта можно сделать клизму с теплой водой, но тогда вам придется отлежаться дома 1-2 дня.

Естественно, если вы хотите похудеть перед морем, то ни о каких продуктах типа: жареного, копченого, соленого, газированного, сладкого и мучного, не может быть и речи. Ваша еда на эти 2-5 дней — это диетическое мясо, рыба, овощи, фрукты, зелень, ягоды, молочно-кислые напитки, творог, ягоды, вареные яйца и вода. Вы можете выбирать, что именно вы будете кушать и в какое время, но «запрещенных» продуктов и близко с вами не может быть.

Ешьте маленькими порциями в одно и то же время, желательно не менее 5 раз в день. Старайтесь последний раз поесть не позже 19:00, а вот норму воды — 2 литра, вы должны выпить до 16:00, чтобы не было отеков и застоя жидкости в организме, что приведет к набору веса. Если чувствуете, что очень голодны — выпейте стакан воды маленькими глотками и съешьте яблоко, скорее всего голод вас покинет. Не нарушайте правила диеты хотя бы эти несколько недель, чтобы приехать на море стройными и подтянутыми, возможно на 3-5 килограмм «облегченными».

Эксперты советуют все же не отказываться от утренней зарядки или пробежки, катания на велосипеде или просто пешей прогулки, так как физическая активность помогает организму переваривать пищу и не дает жиру откладываться в «проблемных» зонах.