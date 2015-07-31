Медики рассчитали, в каком возрасте оптимально строить семью

Если женщина хочет иметь большую семью, начинать заводить ребенка лучше к 23 годам, говорят специалисты. Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, даже если задача - один ребенок, следует ее выполнить до 32 лет. Такие рекомендации были озвучены после анализа состояния более 58000 женщин. Оказывается, существует оптимальный возраст для зачатия. И нужно понимать, что ЭКО спасет не всех, кто откладывал "детский вопрос".

Согласно статистике, почти 50% детей рождаются у женщин от 30 лет и старше. А количество детей, родившихся у женщин старше 40 лет за последние 20 лет утроилось. Возможно, новый калькулятор фертильности изменит ситуацию. По словам его разработчиков, нужно просто решить, сколько детей женщина хочет, и будет ли она зачинать сама или с помощью ЭКО.

Далее математическая модель покажет, в каком возрасте вероятность зачать, равна 90%, 75% или 50%. Например, женщина в 23 года пытается завести семью (вероятность родить троих детей равна 90%). Если она подождет до 31 года, вероятность уменьшается до 75%. А в 35 - до 50%. Женщинам, желающим родить двоих детей, следует начинать в 27 лет. А планирующим родить одного можно начинать и в 32 года. По словам экспертов, их рекомендации помогут молодым людям распланировать жизнь.