Нарушение суточных ритмов повышает риск развития опасных заболеваний

Голландские ученые показали, что нарушение циркадных ритмов повышает риск развития опасных заболеваний, например, рака, сообщает Медпортал.

Несмотря на то, что ученые давно обсуждают взаимосвязь между нарушением сна и возникновением болезней, подтвердить эти данные в ходе исследований проблематично: в экспериментах, по результатам которых можно было бы определить, является ли нарушение биоритмов причиной или следствием болезней, представлено слишком много переменных.

Авторы нового исследования решили упростить эксперимент, изучив, как нарушение циркадных ритмов влияет на здоровье мышей. Для этого ученые отобрали самок мышей с генетической предрасположенностью к развитию рака молочной железы. Среди женщин к этой категории относятся те, в геноме которых наблюдаются мутации в генах BRCA1, BRCA2 или p53.

Обычно опухоли развивались у животных примерно через 50 недель, однако при нарушении циркадных ритмов новообразования появлялись на восемь недель раньше. Кроме того, масса тела мышей увеличилась на 20% по сравнению с теми животными, которые жили в нормальных условиях. «Получается, что длительные изменения в суточных ритмах являются движущим фактором при развитии рака молочной железы, увеличении массы тела, а также возникновении других метаболических нарушений»,— считает руководитель исследования Берт ван дер Хорст (Bert van der Horst).

Ученые пояснили, что механизмы регуляции циркадных ритмов, а также механизмы развития опухолей имеют много общего у человека и мышей. «Эта модель предоставляет нам новые возможности для дальнейшего изучения того, как циркадные ритмы влияют на организм», — добавил ван дер Хорст. Данные исследования представлены в журнале Current Biology.