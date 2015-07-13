Правило здорового снa

А что бы вы делали с дополнительным 60 днями свободного времени ежегодно? Спросите у Эбби Росс, психолога на пенсии из Майами, штат Флорида, которой не нужно много времени, чтобы выспаться. Она спит всего четыре часа ночью и имеет много свободного времени, пока остальная часть человечества находится в объятиях Морфея, пишет BBCUkrainian.com.

"Мне повезло иметь столько свободного времени, я будто проживаю две жизни одновременно", - говорит она.

Такие люди, как Эбби Росс, никогда не чувствуют себя вялыми и не знают, что такое проспать будильник. Они рано просыпаются - обычно в 4 или 5 утра, и чувствуют себя бодрыми и готовыми к делам. Такой была, например, Маргарет Тэтчер. Британский премьер утверждала, что ей нужно лишь четыре часа сна в сутки, тогда как певица Мэрайя Кэри не может спать меньше 15 часов.

Почему одни люди быстро высыпаются, а другие - проводят полдня в дремоте? И как надо спать, чтобы использовать время ночью максимально эффективно?

В 2009 году в лабораторию профессора Ин-Хой Фу (которая изучает генетические особенности сна. - Ред.) В Калифорнийском университете города Сан-Франциско пришла женщина с жалобой, что она очень рано просыпается. Сначала профессор Фу считала, что женщина - жаворонок, то есть человек, который рано ложится спать и рано просыпается. Но женщина объяснила, что каждый день она ложится спать около полуночи и просыпается в 4 утра абсолютно бодрой. Некоторые ее родственники также спали очень мало.

Ин-Хой Фу и ее коллеги сравнили геном разных членов этой семьи. Они обнаружили крошечную мутацию гена DEC2, которая наблюдалась у тех членов семьи, которые спали мало, и не присутствовала у других родственников с нормальной продолжительностью сна, так же как и у 250 участников эксперимента.

Для проверки гипотезы ученые вывели мышей с такой же генной мутацией. Грызуны спали меньше, чем другие члены популяции без генетического изменения, но демонстрировали одинаковые с ними результаты во время выполнения физических или познавательных задач.

Недостаток сна обычно имеет значительное влияние на состояние здоровья, качество и продолжительность жизни человека. Может вызвать депрессию, лишний вес и повысить риск инсульта и диабета.

"Сон является настолько важным, что если вы хорошо спите, вы можете избежать многих заболеваний, в том числе слабоумия, - говорит Фу. - Если человек не досыпает всего два часа в день, его когнитивные способности значительно ухудшаются почти сразу".

Но почему сон так важен - до сих пор частично остается тайной. Общая концепция заключается в том, что мозгу нужен сон, чтобы собраться и восстановиться, на что у него нет времени в течение дня. Когда мы спим, наш мозг восстанавливает клеточные повреждения, удаляет токсины, которые накапливаются в течение дня, стимулирует энергию и систематизирует воспоминания.

"Очевидно, мозг людей с мутацией DEC2 выполняет те же функции за короткий отрезок времени - такие люди спят эффективнее, чем остальные из нас, - объясняет профессор Фу. - Но как это им удается? Это ключевой вопрос".

С тех пор, как мы открыли мутацию DEC2, многие люди начали сообщать, что они спят всего несколько часов в день, рассказывает Фу. Но в большинстве случаев - это бессонница. "Мы не занимаемся изучением проблем со сном, мы исследуем случаи, когда человек мало спит, но чувствует себя прекрасно, то есть для него такой сон - норма", - добавляет исследователь.

Большинство людей, которые мало спят, имеют одну интересную общую черту - они все очень оптимистичны и энергичны. "Такое впечатление, - говорит профессор, - что они хотят получить как можно больше от жизни, но мы не знаем, связана ли эта черта с генной мутацией".

Эбби Росс - яркий пример такого позитивного подхода к жизни. "Когда я просыпаюсь, я всегда чувствую себя прекрасно", - рассказывает женщина, которая спит четыре-пять часов в день, сколько она себя помнит.

"Это время утром - около пяти - просто потрясающее. Так тихо и спокойно, и вы можете столько всего сделать. Было бы хорошо, если бы магазины работали в это время, но можно делать покупки в сети или читать. В мире столько интересных книг! Или я могу пойти на прогулку и заняться спортом. Или общаться с людьми в других часовых поясах".

Благодаря короткому сну женщина закончила университетский курс за два с половиной года, а также многому научилась. Например, всего через три недели после рождения ее первого сына, Эбби решила использовать одно свободное утро на пробежку возле дома. Это заняло у нее всего 10 минут. На следующий день она бегала немного дольше. Так, постепенно увеличивая время тренировок, женщина пробежала 37 марафонов - один каждый месяц в течение трех лет. "Я встаю и занимаюсь спортом, пока все спят и не мешают мне", - делится она своим секретом.

В детстве, вспоминает Росс, она проводила утра со своим папой, который тоже спал очень мало. "Это было такое особое время вместе", - рассказывает она. Сейчас, если она проспит - а это случается очень редко - ее муж думает, что она умерла. "Я не могу просто лежать, я буду чувствовать себя ужасно", - добавляет она.

Правило здорового сна

Сейчас лаборатория профессора Фу анализирует геномы других семей, которые также мало спят. Ученые только начинают понимать генные мутации, которые вызывают такие особенности сна, но, вполне возможно, в будущем они смогут научить и других людей спать меньше.

Но пока это станет реальностью, что можно сделать, чтобы наш сон был более эффективным? Независимый консультант по вопросам сна Нил Стэнли считает, что самое эффективное средство улучшить сон - это всегда просыпаться утром в одно и то же время.

Нил Стэнли говорит, что когда ваше тело привыкнет просыпаться всегда в одинаковое время, оно начнет использовать время сна более эффективно. "Исследования показывают, что наш организм готовится проснуться за полтора часа до настоящего пробуждения. Если вы просыпаетесь каждый раз в разное время, ваш организм не получает сигналов, когда ему начинать готовиться к пробуждению".

Правильным решением было бы также игнорировать взгляды общества на сон, считает эксперт. "Почему-то считается, что спать мало - это хорошо и нужно поощрять людей к этому. Мы постоянно слышим о Маргарет Тэтчер или выдающихся топ-менеджерах, которым не нужно много сна.

На самом деле количество необходимого вам сна определяется генетически - так же, как ваш рост или размер обуви. Некоторые люди могут спать очень мало, а некоторым недостаточно даже 11 часов сна, чтобы хорошо себя чувствовать.

Нил Стэнли также говорит, что большинство людей, которые имеют проблемы со сном, на самом деле абсолютно здоровы, просто у них есть ложные ожидания относительно того, сколько они должны спать. "Если бы мы все выяснили, какой тип сна нам нужен, и соответственно организовали бы нашу жизнь, ее качество сильно улучшилось бы", - советует эксперт.