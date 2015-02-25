Биоритмы мозга: когда что лучше делать

Стимулировать мозг, правильно его питать, развивать те или иные интеллектуальные способности, стимулировать умственный труд - нужно и важно. Но для начала узнаем об особенностях работоспособности мозга на протяжении дня, пишет tvoymalysh.com.ua.

С 6 до 7 утра – время для запоминания нужной информации надолго. Тогда лучше всего задействуется долговременная память.

С 8 до 9 хорошо думать над логическими задачами, анализировать, делать выводы, упорядочивать приобретенные знания. Мозг работает весьма активно и эффективно.

С 9 до 10 – время, когда можно более эффективно работать над сбором статистических данных, упорядочивания, анализа этих данных.

С 11 до 12 эффективность умственного труда снижается, уменьшается способность к запоминанию, аналитике, ухудшается концентрация. Можно перейти на творческий труд или просто расслабиться, внимая чему-то прекрасному: послушать музыку, прогуляться, сходить на виртуальную экскурсию по Лувру или Версалю.

В это время, и даже дольше - до двух дня самое время для обеда. Лучше всего он переварится именно сейчас.

С 12.00 до 18.00 – еще и время для физической активности, ну и активного труда мозга. Через некоторое время после обеда все интеллектуальные функции активизируются, умственные способности улучшаются.

После 19 - умственный труд уже будет следствием насилия над собой. Поэтому желательно укладываться в рамки рабочего дня, а после 18-19 находить другие способы для развития: разнообразное творчество, общение, прогулки, развитие других, не умственных способностей.

С 21.00 до 23.00 время для сна - самого хорошего отдыха мозга, нервной системы и тела.

С 23.00 до 1 часа ночи идет активное упорядочивание накопленной информации и опыта. Поэтому так важно спать, чтобы мозговая деятельность, умственный и физический труд, общая эффективность человека на следующий день была на должном уровне. Кстати, в китайской медицине считается, что в это время идет активное восстановление жизненной энергии «ци». Чем больше ее, тем больше шансов на длительную и полноценную, здоровую жизнь.

С 1 до 3 часов сон дает нам возможность эмоционально восстановиться. Если вы просыпаетесь в это время или не спите - то стали на путь к неврозам или депрессиям.