Детям, воспитанным бабушками, угрожает ожирение

Бабушки и дедушки, которые проявляют повышенную заботу к внукам, могут спровоцировать у тех развитие ожирения, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Все просто: бабушки нередко перекармливают детей, практикуют чрезмерную опеку, не давая внукам заниматься физической деятельностью, помогать по дому. А все это повышает риск ожирения.

По данным специалистов Университета Бирмингема, старшее поколение плохо понимает риски неадекватного воспитания, плохого питания и влияние ожирения на детское здоровье. Например, многие уверены, что болезни, связанные с ожирением, встречаются только у взрослых. Кто-то же вообще полагает: дети не должны быть худыми. Как показало исследование, дети, за которыми следят бабушки и дедушки, чаще потребляют вредные продукты и напитки.

Еще одно замечание: старшее поколение, как правило, оценивает вес ребенка, сравнивая его со сверстниками, а, не обращаясь к профессиональному мнению. По словам экспертов, медикам стоит консультировать не только родителей, но бабушек и дедушек детей.