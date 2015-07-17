Сезон рождения определяет физическую активность человека

Исследователи из Англии в ходе опроса и изучения образа жизни 14 тысяч детей и подростков пришли к интересному заключению, пишет tvoymalysh.com.ua.

Оказалось, что сезон, в котором ребенок появился на свет, влияет на его поведение в будущем. Большая подборка данных: наблюдений и опросов, дают основание предполагать, что время рождения человека в какой-то мере предрекает его активность. Речь именно об физической активности детей.

Оказывается, дети, рожденные осенью, физически более активны, чем их «весенние» сверстники.

«Осенние» малыши в среднем на 10 % проявляют больше физической активности, чем те, которые появились на свет весной. Причем эта тенденция сохраняется и в более взрослом возрасте, - утверждают ученые. Причины такого положения веще пока неизвестны.

Возможно, осенние дети получают больше витаминов, так как основной период их внутриутробной жизни попадает на самое щедрое время года, а значит, они более крепки от рождения.

В любом случае, ученые видят пользу от результатов этого исследования в том, что полученные знания можно будет применить для оптимизации физических нагрузок на учеников, с учетом даты их рождения.

Разумеется, физические показатели в большей мере зависят от генетики и внешних факторов (физические нагрузки с раннего возраста, закаливание, питание), но и время рождения тоже может влиять на физичекие возможности малыша. И родителям, и учителям это нужно знать.

Немаловажным также будет учитывать этот фактор при подготовке спортсменов.