Чтобы сохранить стройную фигуру, нужно больше спать

Шведские ученые провели одно очень простое исследование, которое помогло им выявить хитрую закономерность. Оказывается, недосыпание является одним из факторов, способствующих развитию ожирения, сообщает scienceblog.ru.

Те люди, которые постоянно не высыпаются, употребляют в пищу больше продуктов и при этом отдают предпочтение вредной пище. К такому выводу ученых натолкнул небольшой эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. Желающих нашлось много, так как испытание по сути не требовало от них ничего сложного. Людей сначала хорошенько накормили, а затем одной группе людей предложили выспаться, а другой — заняться другими полезными делами. Через некоторое время участников двух групп отправили за покупками. После анализа купленных продуктов выяснилось, что люди из первой группы приобрели почти на 18% больше продуктов питания. Причем особое предпочтение они отдавали высококалорийной еде. Те же, кто перед походом в магазин выспался, приобрели на 9% меньше высококалорийных продуктов.

Ученые объясняют такую особенность тем, что у невыспавшихся людей мозг вынужден потреблять намного больше калорий, а во время сна те участки мозга, которые отвечают за аппетит, угнетаются. Именно поэтому даже если мы ляжем спать голодными, то на утро чувство голода уже не будет таким сильным.