Что нельзя есть, когда худеешь

Если вы хотите быть в форме и решили скинуть пару килограммов, нужно тщательно подходить к выбору тех продуктов, которые вы будете употреблять. Ведь есть еда, которая не только наносит существенный вред здоровью, но и способствует ожирению. А значит, с ней вы не только не сможете достигнуть поставленной цели, но и еще больше удалитесь от нее, пишет glianec.com.ua.

Итак, список вредных продуктов, которые нельзя есть при похудении, включает в себя:

- Продукты быстрого питания. К ним относится весь ассортимент фаст-фуда, продающийся в макдональдсах и других подобных заведениях. Такая еда нарушает нормальный баланс гормонов, которые ответственны за чувство сытости. Фаст-фуд высококалориен и содержит вредные трансжиры, способствующие набору лишних килограммов. Порция такой еды соответствует дневной норме питания человека, желающего похудеть, что уже является поводом исключить фаст-фуд из своего рациона.

- Газированные сладкие напитки, например, Кока-кола. В них содержится большое количество лимонной кислоты, которая способствует нарушению кислотно-щелочного баланса. Кроме того, в подобные напитки добавляются жаждоусилители, которые приносят пользу только производителям продукта, и то в виде прибыли.

- Пюре, лапша, супы быстрого приготовления и пр. Эти продукты сложно назвать натуральными из-за обилия химических веществ, которые в них добавляют. Заваривая такую еду, вы лишь многократно усиливаете действие канцерогенных веществ из упаковки.

- Сухарики, любые чипсы, и т.д. Чипсы напичканы всевозможными химическими веществами, в том числе глутаматом натрия, которые усиливают вкус картофеля, делают его хрустящим, но наносят вред вашему организму. В сухариках же полно консервантов, ароматизаторов, разделителей. Более того, чипсы и сухарики содержат акриламид и трансжиры.

- Покупные продукты, такие как шаурма, хот-доги, куры-гриль, пирожки и пр. Большинство точек продаж подобной еды не соответствуют санитарным нормам, элементарные правила гигиены не соблюдаются, а усилитель вкуса, присутствующий, например, в курице-гриль не добавляет ей пользы. Так что, употребляя в пищу эти продукты, минимум, что вас ожидает – некачественная еда, лишние килограммы и возможность получить пищевое отравление.

- Молочные изделия, предусматривающие длительный срок хранения. Общеизвестным является тот факт, что натуральное молоко портится уже через 3 дня, потому многие молочные продукты, лежащие на прилавках наших магазинов, не являются полезными для вашего здоровья. Чтобы увеличить срок хранения молочных изделий, упаковку для таких продуктов обрабатывают различными обеззараживающими веществами и антибиотиками, а в состав продуктов вводят вредные для здоровья консерванты и стабилизаторы.

- Колбасные изделия: сардельки, сосиски, колбасы и др. Эти продукты практически не содержат мяса, но в зато в них в избытке присутствуют усилители веса, усилители вкуса, каррагенины. Да, возможно, это вкусно, но ненатурально и вредно.

- Импортные фрукты и овощи. Для того, чтобы они выглядели презентабельно и не портились, их обрабатывают химическими веществами. Неужели, аппетитный вид идеального фрукта важнее вкусовых качеств и пользы продукта?

- Магазинные соусы, кетчупы, кубики для бульона и различные приправы. Многие из них содержат вредную добавку глутамат натрия. Поэтому будет лучше, если вы приготовите кетчуп или соус дома. Так вы сможете быть уверены в качестве и натуральности продукта.

- Кондитерские изделия: пирожные, торты, эклеры, кексы и др., содержащие вредные трансжиры и являющиеся главным врагом в борьбе с лишним весом. Все перечисленные продукты вредны не только для вашей фигуры, но и здоровья. Поэтому прежде, чем купить в магазине или ларьке какой-либо продукт, стоит внимательно изучить его состав и задуматься, насколько он натурален. Источник: http://glianec.com.ua