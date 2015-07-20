Причина преждевременных родов у беременной может скрываться в её детстве

Женщины, переживавшие в детстве хронический стресс, имеют повышенный риск преждевременных родов, выяснили ученые Университета Альберты. Если рассчитать данный риск заранее, то и терапию можно начать максимально рано. Это значительно улучшит исходы беременностей, говорит доктор Дэвид Олсон.

Известно: преждевременные роды - одна из ведущих причин смерти детей в возрасте младше 5 лет. Дети, которым удается выжить, имеют повышенный риск развития разных проблем со здоровьем в течение жизни, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Edmonton Journal.

В последнем исследовании приняли участие более 200 женщин, которые уже родили. Им пришлось ответить на ряд вопросов, касавшихся хронического стресса. Оказалось: если женщина отвечала "да" на 4 из 10 вопросов о стрессе, риск преждевременных родов подскакивал на 50%.

А вот непродолжительный острый стресс или травматичное событие во время беременности не повышали риск. Специалисты советуют женщинам из группы риска особое внимание уделять правильному питанию, здоровому образу жизни и методам снижения стресса во время беременности.