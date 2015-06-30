Как извлечь пользу из стресса

Стресс убивает нас? А если просто поменять отношение к стрессу?

Келли МакГонигал, факультет психологии, Стэнфордский университет

"Годами я рассказывала людям, что стресс плохо влияет на их здоровье. Что он повышает риск многих болезней - от обычной простуды до инфаркта, депрессии и патологических зависимостей, он разрушает клетки головного мозга и даже ДНК, и заставляет ваш организм быстрее стареть", - пишет профессор МакГонигал в статье "Забудьте все, что вы слышали о стрессе. На самом деле он полезен для здоровья".

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Опасные последствия имеет не сам стресс, а наша реакция на него.

Как показывают многочисленные исследования, "люди, которые находились в состоянии стресса, но не считали его вредным, имели самый низкий уровень риска смерти среди всех участников исследования, даже тех, кто отметил, что ведет очень спокойный образ жизни, - пишет МакГонигал. - Следовательно ученые сделали логический вывод, что людей убивает не только стресс. Это комбинация стрессовой ситуации и уверенности, что она имеет негативные последствия".

"Эти выводы заставили меня пересмотреть то, чему я учила, - пишет профессор. - Я считала стресс врагом, и многие разделяли мое мнение. Как и многие другие психологи, врачи и ученые, я изучала, как противодействовать стрессу. Я была уверена, что это опасная эпидемия, которую необходимо остановить".

Вместо того, чтобы пытаться избежать стресса, нужно научиться преодолевать его, а также делать его полезным. "Больше всего меня поразил следующий вывод ученых: главное - то, как мы воспринимаем себя и мир вокруг".

Ларей Кви, бывший агент ФБР, основательница и директор Mental Toughness Center

"Негативное восприятие себя или людей вокруг может быть очень вредным, - пишет Ларей Кви в статье под названием "Как противостоять стереотипам".

Если вы научитесь не поддаваться негативным мыслям, то будете морально сильнее, считает блогер.

Ларей Кви предлагает три способа преодоления негативного мышления.

"Признайте, что предвзятое восприятие реальности - естественно для нас. Мозг накапливает информацию, которая согласуется с нашими взглядами, ценностями и нашим восприятием себя. Избирательная память защищает нас от перегрузки избыточной информацией, - объясняет Кви. - Возьмите за правило учиться новому. Очень часто мы делаем какой-то вывод из определенной ситуации, а потом никогда не возвращаемся к нему, чтобы проверить его правильность".

Подумайте, какие жизненные принципы помогали вам делать правильный выбор в жизни, и которым вы можете доверять и в будущем. Главное - это понимать мотивы собственного поведения, рекомендует Ларе.

"Признайте ваши слабости. Когда вы отвергаете негативный стереотип, касающийся вас, определенной ситуации или членов вашей команды, вы развиваете в себе моральную устойчивость, которая позволит вам признать собственные слабости и преграды, - объясняет Кви. - Когда мы "тренируем" мозг на принятие нестандартных решений, мы стимулируем наш творческий потенциал и интеллектуальную гибкость".

В результате мы учимся признавать негативные стороны ситуации, не теряя надежды на успех в будущем.

"Моральная устойчивость - это умение контролировать свои психические реакции, вместо того, чтобы позволять им контролировать наши поступки и мысли, - пишет Ларей Кви. - Осознание того, как положительные и отрицательные стереотипы влияют на наше поведение - верный ключ к успеху".