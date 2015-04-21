Разработан гель, который поможет победить мигрень

В исследовании приняли участие 48 человек, страдавших от мигрени, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. 5 участников должны были наносить гель на кожу в области трех ветвей тройничного нерва. Остальные получили плацебо. Тройничный нерв - главный чувствительный нерв лица и ротовой полости. Кроме того, он отвечает за такие функции, как откусывание, жевание и глотание.

У 77% участников, использовавших гель, снизились уровень боли и степень выраженности симптомов мигрени, в том числе, тошноты и гиперчувствительности к яркому свету и громким звукам. 45% испытали облегчение через 2-24 часа после применения средства по сравнению с 15% в контрольной группе. 50% добровольцев, воспользовавшихся гелем, спустя 24 часа избавились от боли по сравнению с 25% тех, кому дали плацебо.

У участников из экспериментальной группы симптомы мигрени исчезали в три раза чаще, чем у добровольцев из контрольной группы. По словам ученых, новое средство не только эффективно, но и безопасно. Единственным побочным эффектом оказалось легкое раздражение, которое быстро проходило.