Продукты из ржаной муки помогут избавиться от лишнего веса – исследование
11:46, 14 июля 2015Зарубежные новости
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Рожь помогает поддерживать нормальный уровень инсулина и сахара в крови.
Специалисты установили, что рожь помогает поддерживать нормальный уровень инсулина и сахара в крови / registrr.livejournal.com
Исследователи из Лундского университета пришли к выводу, что замена белого хлеба ржаным, а также приготовление домашней выпечки на ржаной муке помогут избавиться от проблем с лишним весом и пищеварением.
Специалисты установили, что рожь помогает поддерживать нормальный уровень инсулина и сахара в крови. Это важно для контроля над аппетитом и количеством потребляемой пищи, пишет viknaodessa.od.ua.
Продукты же с пшеницей, наоборот, способны провоцировать резкое повышение уровня сахара в крови.
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