Продукты из ржаной муки помогут избавиться от лишнего веса – исследование

Исследователи из Лундского университета пришли к выводу, что замена белого хлеба ржаным, а также приготовление домашней выпечки на ржаной муке помогут избавиться от проблем с лишним весом и пищеварением.

Специалисты установили, что рожь помогает поддерживать нормальный уровень инсулина и сахара в крови. Это важно для контроля над аппетитом и количеством потребляемой пищи, пишет viknaodessa.od.ua.

Продукты же с пшеницей, наоборот, способны провоцировать резкое повышение уровня сахара в крови.