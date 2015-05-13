Холостые люди более подвержены ожирению - медики

Ученые из Университетской больницы AHEPA в Греции оценили данные 153 человек с избыточным весом (113 женщин и 40 мужчин). Средний возраст участников составлял 47 лет. Около 60 процентов состояли в браке, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Специалисты обнаружили: у участников, состоявших в браке, часто был избыточный вес (Индекс Массы Тела (ИМТ) от 30 до 35). Однако ожирение (ИМТ больше 35) чаще встречалось среди одиноких добровольцев. Две трети женатых участников имели избыточный вес, но не были слишком тучными. От ожирения страдали больше 50% одиноких людей. В целом, примерно 25 добровольцев имели ИМТ от 30 до 35, 33% - от 35 до 40, 42% - больше 40.

По мнению исследователей, те, кому не удается найти партнера, могут впасть в депрессию, которая повышает риск ожирения. К тому же, прибавка в весе снижает самооценку. Это тоже мешает завязывать романтические отношения. Кроме того, определенную роль могут играть социально-демографические факторы, например, уровень образования.