Витамин C снижает риск преждевременной смерти

В исследовании ученых из Университета Копенгагена, Больницы Гентофте и Больницы Херлева приняли участие 100000 человек. Специалисты узнали, как часто добровольцы ели овощи и фрукты. Также исследователи изучили ДНК участников, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Витамин С спасал от преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Так, у добровольцев, которые часто ели овощи и фрукты, по сравнению с участниками, потреблявшими мало овощей и фруктов, риск болезней сердца и сосудов был снижен на 15%, а риск преждевременной смерти - на 20%. Снижение риска оказалось связано и с высоким уровнем в крови витамина C из овощей и фруктов.

По словам исследователей, витамин С укрепляет соединительную ткань. Кроме того, он защищает клетки и биомолекулы от повреждений. В дальнейшем ученые планируют выяснить, какие еще факторы влияют на риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.