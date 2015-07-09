Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин

Новое исследование, проведенное в Университете Южной Калифорнии, показало: мужчины более уязвимы к сердечно-сосудистым заболеваниям. По словам исследователей, за последние несколько столетий смертность сильно упала благодаря полезным продуктам, профилактике инфекционных заболеваний и другим факторам. Однако женщинам в этом плане везет больше, чем мужчинам, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты оценили продолжительность жизни людей, родившихся между 1800 и 1935 годами в 13 развитых странах. Ученые сосредоточились на уровне смертности людей старше 40 лет. Исследователи заметили, что с 1880 года уровень смертности женщин снижался на 70% быстрее, чем уровень смертности мужчин.

Наибольший разрыв между мужчинами и женщинами наблюдался в возрасте 50-70 лет. После 80 лет он исчезал. Специалисты учли заболевания, связанные с курением. Сердечно-сосудистые заболевания все равно остались ведущей причиной смерти среди мужчин старше 40 лет. Курение объясняло всего 30% разницы в уровнях смертности мужчин и женщин. Дальнейшие исследования покажут, какие еще факторы помогают женщинам жить дольше.