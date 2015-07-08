Грейпфрутовый сок повышает эластичность кровеносных сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания - одна из ведущих причин смерти во всем мире. Известно, что диета, богатая фруктами, снижает риск болезней сердца и сосудов. Исследователи из Национального французского института сельскохозяйственных исследований решили выяснить, как потребление цитрусовых, в частности, грейпфрутового сока, влияет на риск, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 48 здоровых женщин в возрасте от 50 до 65 лет. Из-за своего возраста участницы входили в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний. Половина женщин ежедневно выпивала по 340 миллилитров грейпфрутового сока, богатого флавононами (полезными соединениями из грейпфрута). Остальные употребляли такой же напиток, но без флавононов. Через несколько месяцев группы поменялись местами. Исследование продолжалось 6 месяцев.

Ученые оценивали эластичность сосудов женщин. Оказалось, регулярное потребление грейпфрутового сока с флавононами положительно влияло на состояние кровеносных сосудов участниц. Когда женщины пили сок без флавононов, практически никаких изменений не наблюдалось.

Так, судя по всему, флавононы очень полезны для сердечно-сосудистой системы. Однако специалисты предупреждают: людям, страдающим от болезней сердца и сосудов, пить грейпфрутовый сок следует с осторожностью. Препараты, снижающие давление и уровень холестерина, вступают с соком в реакцию. Это повышает риск возникновения побочных эффектов.