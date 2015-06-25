Кофе защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Чтобы на четверть снизить риск инфаркта и других болезней сердца и сосудов, нужно выпивать по 3-5 чашек кофе в день. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лиссабона и Института изучения кофе. Специалисты проанализировали данные нескольких десятков исследований на данную тему, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на РИА "Новости".

Ученые выяснили, что у людей, выпивавших по три чашки кофе в день, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 21%. Кроме того, риск диабета 2 типа благодаря кофе уменьшался примерно на четверть. А вот сочетание кофе и здорового образа жизни (умеренного потребления алкоголя, отказа от курения и правильного питания) снижало риск смерти от инфаркта среди мужчин на 79%, а среди женщин - на 73%.

Специалисты пока не знают, почему кофе так влияет на сердечно-сосудистую систему. Возможно, дело в антиоксидантах и противовоспалительных веществах, содержащихся в кофейных зернах. Согласно данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин преждевременной смерти во всем мире. Так, от ишемической болезни сердца ежегодно умирает около 7, а от инсульта - около 5 миллионов человек.