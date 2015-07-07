От газировки каждый год умирает почти 184 тысячи человек

О вреде сладких газированных напитков знают многие, но это не мешает им регулярно употреблять их. Газировка порой становится причиной развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, что в свою очередь очень часто приводит к смерти. Ученые посчитали, что ежегодно из-за чрезмерного употребления таких напитков умирает порядка 184 000 человек, сообщает scienceblog.ru.

В связи с этим специалисты из разных стран призывают людей объединиться и бороться за запрет продаж подслащенных напитков. Вряд ли у них это удастся сделать, так как крупнейшие компании-производители такой газировки имеют миллиардную прибыль и уж точно они не собираются от нее отказываться. Тем не менее статистика неумолима. В некоторых странах мира сладкие напитки — одна из основных причин развития сложнейших заболеваний.

Ученый из университета Тафтса в Бостоне Дариуш Мозафаррян вместе со своими коллегами уже не один год наблюдает за влиянием различных продуктов питания на здоровье человека и их способность вызвать такие серьезные заболевания, как рак, диабет, болезни сердца и пр.

Для выяснения точных связей исследователи проводили свои собственные исследования, а также использовали результаты опытов, проводимых их коллегами из других стран на протяжение последних 30 лет. В общей сложности ученые обработали информацию о состоянии здоровья более 600 тысяч человек, проживающих в 50 странах мира.

При обработке результатов эксперты сопоставили частоту употребления газировки со смертностью людей. Выяснилось, что употребление подслащенных газированных напитков прямо или косвенно приводит к смерти. Ежегодный показатель смертности от газировки составляет чуть более 180 000 человек.

Из этого числа больше всего людей умерли от сахарного диабета и его последствий. Примерно 45 тысяч человек скончались от болезней сердца и еще 6,5 тыс. от онкологических заболеваний.

Так как на законодательном уровне вопрос запрета газировки решить невозможно, то Мозафаррян предлагает людям самим позаботиться о собственном здоровье и вместо газировки пить, например, соки или просто употреблять больше фруктов.