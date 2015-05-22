Малоизвестные свойства бананов

Главная ценность бананов в том, что они богаты калием. Они также в больших количествах содержат кальций, железо, магний и фосфор. В бананах много клетчатки, витамина С, а также витаминов А, B и особенно фолатов. Вот десять причин, почему нужно есть бананы.

Бананы считаются очень полезными в процессе похудения. Один 100 граммовый банан содержит примерно 90 калорий. В их составе содержится пектин, который призван впитывать жидкость в желудке. В результате данного процесса человека длительное время ощущает сытость. Лучше всего употреблять бананы на завтрак.

Интересно, но бананы полезны и для увеличения веса. Если их употреблять с молоком, то они помогут быстро набрать вес. Молоко обеспечивает необходимые протеины, а бананы – сахара. Кроме того, поскольку бананы легко перевариваются, ослабевший человек может есть 5-6 бананов в день помимо другой пищи, а это дает дополнительные 500-600 калорий, необходимых для набора веса. Бананы имеют свойство обеспечивать организм мгновенной энергией, поэтому некоторые спортсмены едят их перерывах между состязаниями.

Бананы содержат клетчатку и, следовательно, помогают плавному опорожнению кишечника. Также они полезны при лечении других кишечных расстройств. Считается, что бананы помогают в лечении запоров. Видимо, это индивидуально. Некоторые люди полагают, что бананы при запорах оказывают негативное воздействие, поскольку большой объем пищи создает дополнительную нагрузку на кишечник.

В бананах содержится химическое вещество триптофан, которое помогает умственному расслаблению и эмоциональному благополучию. Именно поэтому бананы незаменимы в сложные моменты жизни, а также в период эмоционального спада и депрессий. Когда настроение у вас будет на нуле, попробуйте съесть банан вместо привычной шоколадки!

Бананы обязательно следует есть язвенникам: они снижают уровень желудочного сока и образуют защитное покрытие на стенках желудка. А еще они устраняют симптомы изжоги.

Вместо того, чтобы выпить обезболивающее, можно просто съесть банан. Этот фрукт содержит в своем составе витамин B6, который способствует поддержанию женского здоровья.

Очень полезно вводить бананы в питание студентов и школьников, так как этот фрукт стимулирует мозговую деятельность и снимает тревожность, которая часто мешает достичь хорошего результата.

Банан – отличный афродизиак. Ведь в нем есть не только калий, но и витамин А, а также природны сахар. Из него можно приготовить возбуждающее блюдо: бананы перемешать с карри, маслом и грецкими орехами.

Коктейль витаминов и микроэлементов, которые содержатся в бананах, помогут справиться с неприятными последствиями вчерашней вечеринки. Сделайте следующее: положите пару бананов в блендер, добавив натуральный йогурт или кефир, а также несколько ложек меда. Эта смесь вернет вас к жизни, успокоит желудок и восстановит уровень сахара в крови.

Подобным образом бананы окажут помощь и людям, которые пытаются бросить курить. Витамины группы B и микроэлементы, содержащиеся в этих фруктах, уменьшают физиологические и психологические последствия лишения никотина.

Бананы - один из лучших источников калия, который помогает поддерживать нормальное кровяное давление и сердечную деятельность организма.