В Украине в прошлом году от неизлечимых заболеваний умерли 17,5 тыс. детей

В Украине в 2014 году от неизлечимых заболеваний (онкология, врожденные патологии, неврология, пороки развития) умерли 17,5 тыс. детей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель Тренингового центра по паллиативной помощи (Харьков) Ольга Лубяная.

По ее словам, в Украине - огромная проблема с предоставлением паллиативной помощи детям.

«Принципы паллиативного лечения детей у нас законодательно не очерчены. Не определено, где именно дети, к которым можно применить понятие «паллиативные», должны были бы находиться. Если речь идет об онкологии, это более или менее понятно – в онкологических отделениях детских больниц. Очень часто существует ситуация, когда у ребенка 4-я стадия и его отправляют умирать домой. Там он не получает адекватной медицинской помощи, которую должен бы получать в цивилизованной европейской стране. Такому ребенку в нашей стране негде находиться. У нас нет мобильных служб, чтобы ребенку, находящемуся дома, предоставлять помощь. У нас нет детских форм морфина. В Европе он есть в форме сиропа, в назальных каплях», - сообщила Лубяная.

Эксперт подчеркнула, что в Украине нет утвержденного перечня, определяющего, какой ребенок может считаться паллиативным.

«У нас нет стандартов, по которым должны работать врачи, нет законодательства, которое позволит умереть ребенку в таком учреждении, без угрозы того, что директор детдома окажется под угрозой уголовного дела. Проблема не решена совершенно», - сказала Лубяная.

*** Всемирная организация здравоохранения определяет паллиативную помощь для детей как активный и полный уход за телом, разумом и состоянием духа ребенка, а также поддержку семьи. Провайдеры медицинских услуг должны оценивать и облегчать физические, психологические и социальные страдания ребенка. Для оказания эффективной паллиативной помощи требуется широкий многодисциплинарный подход, охватывающий семью и использующий имеющиеся в конкретном сообществе ресурсы. Паллиативную помощь можно обеспечивать в учреждениях третичного уровня, в центрах здравоохранения на уровне отдельных сообществ и даже в домашних условиях.