Появилась новая компьютерная игра, которая поможет вылечить алкоголизм

Игру создали ученые из Университета Чунан. Она включает три уровня. На первом уровне человек оказывается в расслабляющей обстановке, избавляющей его от навязчивых мыслей. На втором уровне игрок находится в ресторане среди людей, пьющих алкогольные напитки. Данный уровень - испытание силы воли. И, наконец, на последнем уровне человек видит негативные последствия употребления алкоголя, пишет meddaily.ru со ссылкой на RuNews24.

Новый метод уже опробовали на 12 мужчинах, страдавших от алкоголизма. Лечение длилось один месяц. Исследователи следили за изменениями в мозговой активности добровольцев, используя МРТ. Исследование показало, что к концу лечения добровольцы избавились от зависимости. Они стали лучше контролировать свои эмоции, а расположенный в мозге центр удовольствия стал функционировать нормально.

В дальнейшем специалисты планируют пригласить большее количество участников. Это позволит точно оценить эффективность метода.