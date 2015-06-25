Мужчины часто переоценивают свои математические способности

Во многих странах профессии, связанные с наукой, технологиями и математикой, выбирают в основном мужчины. Между тем, в начальной школе девочки справляются с тестами по математике лучше, чем мальчики. Ученые из Университета Вашингтона хотели выяснить, как установки и прошлый опыт влияют на мнение людей о собственных способностях к математике, передает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Специалисты провели два независимых исследования. В первом приняли участие 122 студента. Участники выполнили тест по математике и получили обратную связь о результатах. Затем добровольцы прошли другой тест по математике. Потом их попросили предположить, насколько хорошо они справились с этим тестом. Во втором исследовании участвовали 184 добровольца. Они выполнили такие же тесты, но обратной связи не получили. Участники тоже попробовали угадать свои результаты. Также у добровольцев спросили, хотели ли они пойти на курсы по математике или работать по профессии, связанной с математикой.

Ученые заметили, что мужчины, участвовавшие в обоих исследованиях, были склонны переоценивать свои способности. А вот женщины достаточно точно предсказывали свои результаты. Мужчины, получившие обратную связь, лучше угадывали результаты второго теста. Кроме того, мужчины, участвовавшие во втором исследовании, хотели пойти на курсы по математике или работать по профессии, связанной с этой наукой, чаще, чем женщины. Женщины, которые до исследования имели положительный опыт решения математических задач, как правило, тоже переоценивали свои математические способности. Так, положительный опыт играет очень важную роль.