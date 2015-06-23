В США пациентам начали проводить "тест-драйв" кардиостимулятора перед его установкой

Сотрудники Айовского университета (University of Iowa) предложили пациентам, которым требуется кардиостимулятор, проводить «тест-драйв» устройства до проведения операции по его установке, пишет Медпортал.

Впервые техника установки кардиостимулятора вне полости тела была разработана для пациентов, которым требовалось удалить прибор на время лечения от инфекций. Для установки временного кардиостимулятора пациенту в подключичную или подмышечную вену вводят иглу, от которой отходят провода к устройству. Кардиостимулятор прикрепляется к коже и покрывается водонепроницаемой повязкой.

«Мы предоставили добровольцам так называемый временный кардиостимулятор. Это устройство для постоянного пользования, однако его следует расположить вне полости тела», – рассказал соавтор исследования Майкл Гудичи (Michael Giudici). Он пояснил, что такой способ может также помочь врачам точно определить, что проблемы со здоровьем у пациента обусловлены именно нарушением сердечного ритма.

В исследовании приняли участие шесть добровольцев в возрасте от 40 до 82 лет, которые в течение двух-трех недель использовали «пробный» кардиостимулятор для того, чтобы решить, насколько им поможет имплантация устройства.

По словам авторов исследования, временная установка прибора не вызывала никаких осложнений. При этом все участники, принимавшие участие в эксперименте, сообщили об улучшении самочувствия и качества жизни. «Эта процедура позволяет пациенту самостоятельно оценить преимущества установки кардиостимулятора, а не просто полагаться на мнение лечащего врача», — добавил Гудичи.