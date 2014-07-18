Если нарушен сердечный ритм

Обычная жизнь человека сопровождается биением сердца, но оно работает настолько тихо, что прослушать пульс можно только специальными методами. Когда сердцебиение начинает ощущаться, то нагрузка на систему кровообращение усиливается. Частотой пульса превышающей 90 ударов в минуту характеризуется тахикардия. Она может быть физиологической, например, при физических нагрузках или стрессе. При замедленном биении сердца наблюдается брадикардия, когда прослушивается менее 60 ударов в минуту. Сердце прокачивает кровь медленнее, и клетки ощущают дефицит кислорода, что проявляется головокружением, слабостью, судорогами и обмороками.

Когда сердечный ритм превышает 160 ударов в минуту, человеку может понадобиться врачебная помощь. При продолжительном приступе нарушается кровообращения, растёт риск образования тромбов, отёка лёгких, инфаркта и ишемического инсульта.

Однако пульс меняет не только скорость, но и водителя ритма. Обычно он зарождается на стенке правого предсердия, где находится синусно-предсердный узел. Потому и аритмии, связанные с изменением источника импульса, бывают предсердными, атриовентрикулярными или желудочковыми.

Чаще всего встречается мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий, поскольку они начинают «трепетать», не сокращаясь достаточно и не перегоняя кровь. Её приступы бывают кратковременными, длительными и даже постоянными. Они проявляются тяжестью в груди, чувством комка в горле, внутренним беспокойством, покраснением щёк. Человеку тяжело выполнять любые действия, часто сбивается дыхание, пульс долго восстанавливается, обостряется чувство страха. Нарушение сердечного ритма напоминает приступ паники, но отличается и причинами, и последствиями.

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