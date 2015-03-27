Создан полностью имплантируемый кардиостимулятор для внутриутробного лечения блокады сердца

В настоящее время устройство прошло доклинические исследования и оптимизацию, пишет Ремедиум.

По словам ученых, в современной медицине для лечения подобных состояний в фетальном периоде используются обычные кардиостимуляторы, которые из-за своих размеров не могут быть полностью вживлены в тело плода. При таком подходе сохранялся высокий риск отсоединения электродов в результате движений эмбриона.

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Создатели устройства отмечают, что новый микроскопический кардиостимулятор может быть вживлен с минимальным риском для здоровья будущей матери и плода.

Полная блокада сердца является патологическим состоянием, при котором проведение возбуждения к желудочкам от предсердий полностью прекращается. Врожденная полная блокада сердца - это редкое заболевание, частота встречаемости которого составляет около 1 случая на 22 000 новорожденных.