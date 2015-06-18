Канадские ученые обнаружили в авокадо противоопухолевые свойства

Диетологи давно прославляют авокадо как исключительно полезный для организма плод, но канадские ученые открыли более важные свойства экзотического фрукта с точки зрения здоровья. Компонент мякоти авокадо обладает свойством убивать опухолевые клетки, пишет health-ua.org.

Лечение рака отдельных органов (или как говорят медики «солидных опухолей») является очень трудной задачей. Однако еще более сложным является лечение онкологических заболеваний крови и органов кроветворения, поскольку в этом случае опухоль как объект вообще отсутствует.

Одним из наиболее распространенных и тяжелых онкогематологических заболеваний является острый миелоидный лейкоз, который в отличие от других форм лейкоза чаще поражает не детей, а взрослых.

При этом заболевании наблюдается очень быстрое размножение лейкоцитов, белых кровяных клеток, причем лейкоцитов видоизмененных.

При остром миелоидном лейкозе стволовые клетки крови в костном мозге становятся аномальными и способствуют злокачественному перерождению лейкоцитов.

А канадские исследователи во время опытов с культурами клеток крови обнаружили, что авокатин В (avocatin B), вещество органического происхождения, которое в больших количествах содержится в плодах авокадо, способен уничтожать патологически измененные стволовые клетки.

При этом здоровые клетки костного мозга остаются неповрежденными.

Таким образом, устраняются даже не сами лейкоциты, подвергшиеся перерождению, а источник их появления.

Ученые, совершившие это важное открытие, сотрудники университета города Уотерлу в провинции Онтарио (University of Waterloo in Ontario, Canada), считают его очень перспективным с точки зрения создания новых препаратов для лечения острого миелоидного лейкоза.

Однако, по их словам, прежде чем такой препарат появится в арсенале онкологов, впереди еще многие годы упорного труда в исследовательских лабораториях.