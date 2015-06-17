Корица поможет победить рак, уверены специалисты

Исследователи из Университета Аризоны выяснили: коричный альдегид (соединение, придающие корице специфический аромат и вкус) способен справиться с колоректальным раком. Ученые провели исследование на мышах. Они включили коричный альдегид в рацион грызунов, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты заметили, что компонент корицы защищал мышей от колоректального рака. Благодаря коричному альдегиду клетки, подвергнутые воздействию канцерогена, смогли нейтрализовать токсичные вещества и восстановиться. В дальнейшем специалисты планируют узнать, предотвращает ли рак сама корица, а не только отдельный ее компонент. Если да, то клинические исследования на людях могут начаться совсем скоро.

Другое недавнее исследование показало: риск колоректального рака снижают орехи. В частности, у участниц исследования, съедавших одну унцию (28 граммов) орехов два и более раза в неделю, риск рака толстой и прямой кишки оказался на 13% ниже, чем у тех, кто редко ел орехи. На риск влияло потребление таких орехов, как миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, пекан, макадамия, кедровые орехи, фисташки и грецкие орехи.