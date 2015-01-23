Корица поможет похудеть
Благодаря тому, что корица содержит особые полифенолы, она убирает из крови лишний сахар
Это научно доказанный факт. Благодаря тому, что корица содержит особые полифенолы, она убирает из крови лишний сахар. А если его нет, то и дополнительный жир не откладывается. Не хотите увидеть на весах цифру, больше привычной, – съедайте пол чайной ложечки корицы в день. Чтобы цифры уменьшились, дозу пряности можно увеличить. Лучше всего добавлять ее в зеленый чай с соком лимона или же в нежирный кефир. Можно вместо десерта съесть ложечку меда с корицей. Или же просто добавлять ее в пищу, благо, что эта пряность сочетается практически с любыми пищевыми продуктами. Ее можно класть как в десерты и выпечку, так и в совсем несладкие блюда: мясо, каши, соусы. Правда, если вы сядете на "диету" из булочек с корицей, пользы для талии от этого не дождетесь, пишет newsone.ws.
Корица – воистину чудодейственное растение. Благодаря свойству понижать уровень глюкозы и "вредного" холестерина в крови, она полезна для диабетиков и гипертоников. Давно известно об ее свойствах убивать различные вирусы, бактерии и грибы. Считается, что спиртовая настойка корицы китайской может убивать даже туберкулезную палочку. И это далеко не весь перечень чудодейственных свойств этой пряности. Не зря китайцы уже давно внесли ее в список 50 максимально полезных лечебных растений.
Но во всем важна умеренность. Корица, наряду с полезными веществами, содержит кумарин, который в больших концентрациях может вызывать головную боль и болезни печени. Так же от этой приправы следует отказаться беременным женщинам из-за ее способности вызывать спазм стенок матки.