Корица поможет похудеть

Это научно доказанный факт. Благодаря тому, что корица содержит особые полифенолы, она убирает из крови лишний сахар. А если его нет, то и дополнительный жир не откладывается. Не хотите увидеть на весах цифру, больше привычной, – съедайте пол чайной ложечки корицы в день. Чтобы цифры уменьшились, дозу пряности можно увеличить. Лучше всего добавлять ее в зеленый чай с соком лимона или же в нежирный кефир. Можно вместо десерта съесть ложечку меда с корицей. Или же просто добавлять ее в пищу, благо, что эта пряность сочетается практически с любыми пищевыми продуктами. Ее можно класть как в десерты и выпечку, так и в совсем несладкие блюда: мясо, каши, соусы. Правда, если вы сядете на "диету" из булочек с корицей, пользы для талии от этого не дождетесь, пишет newsone.ws.

Корица – воистину чудодейственное растение. Благодаря свойству понижать уровень глюкозы и "вредного" холестерина в крови, она полезна для диабетиков и гипертоников. Давно известно об ее свойствах убивать различные вирусы, бактерии и грибы. Считается, что спиртовая настойка корицы китайской может убивать даже туберкулезную палочку. И это далеко не весь перечень чудодейственных свойств этой пряности. Не зря китайцы уже давно внесли ее в список 50 максимально полезных лечебных растений.

Но во всем важна умеренность. Корица, наряду с полезными веществами, содержит кумарин, который в больших концентрациях может вызывать головную боль и болезни печени. Так же от этой приправы следует отказаться беременным женщинам из-за ее способности вызывать спазм стенок матки.