Статины могут значительно снизить риск рака

Статины, снижающие уровень холестерина в организме, могут значительно снизить риск рака, передает meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Согласно исследованию почти 150000 человек, прием статинов увеличивал вероятность пережить смертельное заболевание. В целом среди принимающих статины показатели рака груди, кишечника, простаты, яичников минимум на 40% ниже, чем у остальных. А для некоторых редких типов рака показатель равен 55%.

Смертность от рака оказалась снижена на одну пятую. По сути, по эффективности статины можно сравнить с химиотерапией. К сожалению, статины не могут предотвратить рак. Но однозначно ежедневный прием статинов тормозит развитие недуга. О механизмах воздействия на рак ученые не распространяются. Но известно, что холестерин подпитывает опухоли.

Итак, в течение 15 лет специалисты наблюдали за 146000 женщин 50-79 лет. Итог таков: общие показатели смертности от рака упали на 20% среди людей, ежедневно принимавших статины. В группе с раком кишечника отмечалось снижение показателей на 43%, в группе с раком груди - на 40%, а в группе с раком кости - на 55%.

Еще одно исследование провел Раковый институт Рутгерса. Его сотрудники анализировали смертность среди 20000 мужчин с раком простаты. Принимавшие статины на 40% реже умирали от рака. Притом, смерть от всех причин приходила на одну четверть реже, если люди принимали статины.