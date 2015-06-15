Ученые советуют пассивным людям пить красное вино

Ресвератрол - соединение, которое содержится в винограде, красном вине и арахисе. Оказывается, ресвератрол очень полезен неактивных людей. В новом исследовании приняли участие добровольцы, которые вели малоподвижный образ жизни. Ученые выяснили: ресвератрол укреплял здоровье ленивых людей, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на "INNOV".

По словам специалистов, сидячий образ жизни повышает риск закупорки кровеносных сосудов. Все дело в том, что крови не хватает активности. Ресвератрол способствует активной циркуляции крови по телу. То есть, он защищает неактивных людей от проблем с сосудами.

Для профилактики различных заболеваний специалисты советуют мужчинам ежедневно употреблять 250-300 граммов, а женщинам - 150 граммов красного вина. Ученые добавляют: вино непременно должно быть красным. Кроме того, следует пить только хорошее вино. Употребление некачественного вина, наоборот, может подорвать здоровье.