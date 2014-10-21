Полезные свойства вина и винограда

Кислотность вина (рН) колеблется в пределах 2,5-3,5 – почти такая же цифра, как кислотность желудочного сока в среднем. Именно поэтому вино благоприятствует пищеварению. Также оно способствует усвоению железа из пищи; выводит токсины и нормализует обмен веществ, а также стимулирует выделение желудочного сока, пишет zdravoe.com.

Чем еще полезен виноград и его продукты? Доказано, что вино укрепляет стенки кровеносных сосудов и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, положительно влияет на сосуды головного мозга. Глинтвейн, настойки, бальзамы – известные средства профилактики простудных заболеваний.

Положительное лечебное воздействие вина доказывалось и в Средние века, и в последующее время. Еще древние целители писали, что «страдающим желудочной слабостью и нуждающимся в крепительном лечении врачи не дают ничего горячего, а помогают им вином. Точно так же вином прекращают слабость желудка».

Сами ягоды винограда не менее полезны. Благодаря высокому содержанию глюкозы и калия и виноград оказывает мочегонное действие, стимулирует почечную функцию, поэтому его назначают при болезнях, связанных с нарушением обмена веществ, а также хроническом пиелонефрите и других заболеваниях.