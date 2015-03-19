Прослушивание классической музыки увеличивает активность мозга

Группа финских исследований из Университета Хельсинки определила взаимозависимость между прослушиванием классической музыки и активностью определенных генов мозга.

Оказалось, что некоторые произведения Моцарта увеличивают активность определенных генов мозга, пишет uaparty.com.

Как оказалось, классическая музыка обладает способностью замедлить развитие деменции.

Пациенты, которым давали прослушать отрывки из произведений Моцарта, демонстрировали генную активность в зонах мозга, отвечающих за память и обучение.

Кроме этого, музыка воздействовала на активность генов, связанных с болезнью Паркинсона. Впрочем, установлено, что подобное изменение в мозге отмечаются только у людей, достаточно образованных в музыкальном плане, которые прослушивают музыку регулярно. Другими словами, равнодушным к классической музыке жертвам деменции терапия Моцартом вряд ли поможет.

Для исследования добровольцев попросили прослушать один из скрипичных концертов Моцарта, а вернее его отрывок, который длится 20 минут. Данный эксперимент проводился среди образованных в музыкальном плане людей и малообразованных. У пациентов из первой группы прослушивания Моцарта привело к активности генов в некоторых областях мозга, вроде рецепторов гормона дофамина, синапсической передачи, при которой нейроны получают информацию, а также зон обучения и памяти.

Между тем, музыка Моцарта подавляла активность генов, связанных с нейродегенерацией — прогрессирующей утратой структуры или функционирования нейронов.

Деменция( от латинского слова ”,dementi”,что означает“безумие”) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости (олигофрении), слабоумия врождённого или приобретённого в младенчестве, представляющей собой недоразвитие психики, деменция — это распадпсихических функций, происходящий в результате поражений мозга, часто — в молодости в результате аддиктивного поведения, а наиболее часто — в старости (сенильная деменция; от латинского оsenilis — старческий, стариковский). В народе сенильная деменция носит название старческий маразм. По данным ВОЗ во всём мире насчитывается около 35,6 миллиона людей с деменцией. Ожидается, что это число удвоится к 2030 году до 65,7 миллиона и более чем утроится к 2050 году до 115,4 миллиона.