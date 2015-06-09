В США пройдут КИ вакцины БЦЖ в лечении диабета 1 типа

Целью пятилетнего исследования является оценка активности вакцины БЦЖ в лечении диабета 1 типа у взрослых пациентов (18-60 лет), у которых сохранилась собственная остаточная секреция инсулина, пишет Ремедиум. К участию в КИ планируется привлечь 150 добровольцев.

Согласно результатам I этапа испытаний, опубликованным в 2012 году журналом PLOS Medicine, две инъекции вакцины БЦЖ (с промежутком в 4 недели) позволяют на время сократить количество иммунных Т-клеток, атакующих бета-клетки в поджелудочной железе. По планам организаторов II фазы, инъекции вакцины участникам КИ будут делать дольше и с меньшим временным промежутком.

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Ранее небольшое исследование итальянских ученых продемонстрировало, что противотуберкулезная вакцина способна замедлить развитие рассеянного склероза. Согласно представленным данным, спустя пять лет после вакцинации, у 58% пациентов из БЦЖ-группы не было отмечено прогрессирование заболевания, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 30%. При этом ни у одного из участников исследований не были зарегистрированы нежелательные побочные явления.