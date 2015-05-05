Диабет провоцирует развитие болезни Альцгеймера

Исследование учёных из Вашингтонского университета показывает: состояния, при которых содержание глюкозы в крови сложно контролировать, приводят к тому, что уровень бета-амилоида растёт, пишет Здоровье. Бета-амилоид — это белок, который в норме в небольшом количестве почти всегда содержится в нейронах. Однако если молекулы бета-амилоида принимают неправильную конфигурацию, белок становится нерастворимым и накапливается в клетках в виде бляшек. Эти амилоидные бляшки – один из первых признаков болезни Альцгеймера.

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Чтобы понять, как связаны сенильная деменция и повышенный уровень глюкозы в крови, учёные вводили большую дозу сахара в кровь мышей, генетически предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера. У молодых грызунов при этом содержание бета-амилоида в мозге повышалось на 20%, а у старых, уже имевших амилоидные бляшки, – на 40%.

Большое количество глюкозы приводило к тому, что клеточные каналы типа KATP временно переставали работать. В мозге эти каналы отвечают за частоту нервных импульсов, а в поджелудочной железе регулируют выработку инсулина. Когда уровень глюкозы в крови повышался, нейроны подавали электрические сигналы чаще обычного. В некоторых участках мозга это приводило к тому, что амилоидных бляшек формировалось больше. Если мышам в мозг вводили лекарство, удерживающее KATP каналы открытыми, число амилоидных бляшек у экспериментальных мышей оставалось таким же, как и у здоровых животных.

Получается, высокий уровень глюкозы в крови при диабете “выключает” каналы, отвечающие за нормальную работу мозга. Теперь учёным предстоит выяснить, насколько сильно при этом страдают участки коры, отвечающие за память и мышление.