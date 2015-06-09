Наркоз может ухудшить умственные способности ребенка

Сотрудники Отдела анестезиологии в детской больнице Цинциннати (США) сообщили, что наркоз может оказывать негативное влияние на мыслительные способности ребенка, пишет Медпортал.

Авторы исследования изучили, как общая анестезия влияет на структуру головного мозга и мыслительные способности детей. В исследовании приняли участие 53 добровольца в возрасте от 5 до 18 лет, которые до своего четырехлетия перенесли операцию под общим обезболиванием. В контрольную группу также вошли 53 ребенка, которым не проводились операции. Никто из детей не имел психологических или нервологических расстройств, а также не получал травм головного мозга.

Ученые использовали магнитно-резонансную томографию для того, чтобы проанализировать особенности строения мозга всех участников исследования. Кроме того, всех добровольцев попросили пройти тесты на определение уровня мыслительных способностей, например, IQ-тест. При составлении статистики авторы исследования учли такие факторы, как возраст ребенка на момент выполнения операции, тип хирургического вмешательства, а также продолжительность наркоза.

Согласно данным, представленным в журнале Pediatrics, результаты тестов находились в пределах нормы, однако ученые заметили, что дети, перенесшие общую анестезию, справились с заданиями хуже, чем добровольцы из контрольной группы. Кроме того, ученые отметили, что применение такой анестезии в детстве связано с уменьшением количество серого вещества в затылочной доле и мозжечке. «Целью нашего исследования было изучить, каким образом можно снизить негативные последствия от анестезии для маленьких пациентов, которые не имеют другого выхода, кроме как лечь на операцию», — рассказали авторы исследования.

По их мнению, полученные данные подтверждают необходимость ужесточения контроля в области детской анестезиологии. Однако ученые отметили, что современные методы анестезии являются безопасными, поэтому последствия от применения наркоза превышают риски возможных осложнений.