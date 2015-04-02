Интеллект детей зависит от образования родителей

Для получения доказательств данного утверждения, американские специалисты провели несколько исследований с участием добровольцев, пишет megamedportal.ru.

Во время исследования учеными из Медицинской школы Вирджинии были проанализированы IQ более 450 мужчин из Швеции. Отмечается, что половина испытуемых воспитывалась приемными родителями, другая часть – биологическими. Как оказалось, те дети, которые были воспитаны приемными родителями, имели более высокий уровень IQ – на 4,4 пункта выше. К тому же во всех случаях приемные родители были намного образованнее и богаче, чем биологические.

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Следовательно, во время исследования ученые смогли установить, что не только генетика влияет на развитие интеллектуальных способностей у детей, но и непосредственное воспитание.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что в утверждении американских специалистов нет ничего удивительного, поскольку родители с более высоким уровнем образования на самом деле дают своим отпрыскам больше знаний, чем те, у которых нет образования