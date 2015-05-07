При депрессии нарушается память и концентрация внимания

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Мичигана, приняли участие 612 женщин. Более двух третей участниц страдали от депрессии или от биполярного расстройства. Женщины выполняли тест, требовавший концентрации. Им нужно было быстро реагировать, когда на экране в произвольной последовательности букв появлялись другие буквы, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В отличие от участниц, не имевших психических расстройств, женщины из экспериментальных групп одинаково плохо справлялись с этим заданием, требовавшим когнитивного контроля. Затем специалисты просканировали мозг участниц. Активность мозга у здоровых женщин и у тех, кто страдал от психических расстройств, отличалась.

В частности, у женщин с депрессией активность в правой части задней теменной коры оказалась выше, чем у здоровых участниц. У женщин, страдавших от биполярного расстройства, активность в этой области, наоборот, была снижена по сравнению с теми, кто не имел психических заболеваний. Данная зона мозга связана с исполнительными функциями, такими как рабочая память и решение проблем. Вероятно, выводы ученых помогут в разработке новых методов лечения и диагностики депрессии.