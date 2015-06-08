Как улучшить сон без таблеток

Физическая активность вроде пеших прогулок, аэробики, катания на велосипеде, занятия садоводством, игры в гольф, йоги, силовых тренировок позволяет улучшить качество сна. А вот уход за ребенком и работа по дому, напротив, его ухудшит. Об этом говорит доктор Майкл Гранднер.

В принципе, уже давно известно, что тренировки показаны при проблемах со сном. Но, как оказалось, качество сна улучшают и не особо физически затратные вещи. Данный вывод специалист смог сделать, проанализировав информацию о качестве сна 429110 человек. Оценивалось наличие в их жизни 10 разных видов деятельности в соотношении с объемом сна, рассказывает со meddaily.ru ссылкой на CTV News.

Все виды деятельности сравнивали с прогулками и с полным отсутствием физической активности. В качестве черты, определяющей минимальное здоровое количество сна, ставилась отметка в семь часов. Оказалось, любая физическая активность, кроме уборки в доме и ухода за ребенком, увеличивала продолжительность сна.

Также было установлено, что аэробика, катание на велосипеде, работа в саду, гольф, бег, силовые тренировки, йога и Пилатес лучше работали, чем обычная прогулка. По словам эксперта, каждый человек может повысить качество сна. И для этого не нужно предпринимать особых усилий. Достаточно выбрать себе занятие по вкусу.