Рейтинг стран, в которых люди спят крепче всего

В новом исследовании приняли участие 900 добровольцев из 47 государств. Ученые оценивали качество сна участников с помощью специального приложения. Оно следило за продолжительностью сна и количеством пробуждений, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на "INNOV.RU".

На первом месте по качеству сна оказались жители Словакии. Также в пятерку лидеров вошли граждане Венгрии, Китая, Польши и Чехии. Россияне заняли лишь одиннадцатое место. Раньше всех просыпались южноафриканцы. Они в среднем вставали в 6.09 утра.

Кроме того, исследование показало: среда - лучший день для того, чтобы выспаться. В выходные больше 50% участников спали очень мало. По словам исследователей, из всех существ, живущих на планете, только люди могут заниматься какими-то другими делами, когда организму необходим сон.