В "цепной" трансплантации почек в Сан-Франциско приняли участие 18 человек

В Сан-Франциско проходит «трансплантационный марафон». Все началось с донора, давно планировавшего отдать свою почку. Для него наконец подобрали больного, который нуждался в трансплантации, и которому не подошла почка от родственного донора.

Вдохновленный этим альтруистическим поступком родственник пациента решил, что также отдаст свою почку – другому нуждающемуся, пишет Медпортал. В итоге образовалась цепочка, в которой приняли участие 18 человек: 9 доноров и 9 реципиентов. Все операции прошли в течение 36 часов в одном городе – Сан-Франциско – в двух больницах, в Калифорнийском тихоокеанском медицинском центре (California Pacific Medical Center) и госпитале Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF). Последний в цепочке реципиентов ожидал донорского органа, находясь на диализе, несколько лет.

«Он сделал прекрасное дело», – прокомментировал трансплантолог Эндрю Поссельт (Andrew Posselt). Поссельт также отметил, что каждый может сделать то же, что сделал этот человек, и помочь сохранить многие жизни. «Организму здорового человека не вредит донорство одной почки, и это не сокращает общую продолжительность жизни. Это совершенно безопасный поступок», – сказал врач.