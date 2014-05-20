В Японии успешно провели уникальную операцию по пересадке легкого

Специалисты из японского университета Киото впервые в мире провели уникальную операцию по пересадке легкого. Ее особенность заключалась в том, что на место доли левого легкого женщине пересадили часть правого, пишет ИТАР-ТАСС.

Донором стал супруг пациентки.

Подготовка к операции заняла длительное время. Медики создали объемные модели внутренних органов донора и реципиента при помощи трехмерной печати. С их помощью хирурги провели серию тренировочных манипуляций, прежде чем убедились в положительных перспективах вмешательства.

Сейчас супруги быстро идут на поправку и уже выписаны из больницы. Никаких осложнений после операции врачи не зафиксировали.

Эксперты уверены, что успешная трансплантация части противоположного легкого даст надежду на жизнь тысячам больных. Ведь ранее многим пациентам отказывали в пересадке этого органа, поскольку было невозможно найти подходящее донорское легкое.