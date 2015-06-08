Антидепрессанты и обезболивающие делают из людей преступников

По словам исследователей из Университета Восточной Финляндии, обезболивающие и бензодиазепиновые транквилизаторы увеличивают риск совершения убийства. Судя по всему, эти лекарства пробуждают агрессию. Специалисты проанализировали данные о препаратах, выписанных 959 людям, осужденным за убийства в Финляндии в период с 2003 года по 2011 год, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Cвязи между приемом антипсихотических препаратов и риском совершения убийства ученые не обнаружили. Однако вследствие приема антидепрессантов риск повышался на 31%. Безодиазипины, используемые для лечения бессонницы и тревожных расстройств, увеличивали риск на 45%. Но самыми опасными в этом плане лекарствами оказались обезболивающие. Из-за приема опиоидных анальгетиков риск совершения убийства возрастал на 92%. Противовоспалительные препараты повышали риск на 206%.

По словам специалистов, бензодиазипины ослабляют контроль импульсов. А недавние исследования показали, что обезболивающие способны управлять эмоциями человека. Ученые призывают врачей внимательно следить за психическим состоянием людей, которым назначаются подобные препараты.