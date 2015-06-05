Бразилец играл на гитаре во время операции на мозге

В Бразилии 33-летний Энтони Кулкамп Диас перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, при этом всю операцию играя на гитаре. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на NBC News.

Всю операцию Диас находился в сознании и исполнил композицию The Beatles «Yesterday», а также несколько национальных бразильских песен. По словам врачей, это помогло лучше следить за картой активности мозга мужчины, что позволило избежать травм, которые бы могли поставить под угрозу важные функции мозга.

Кроме того, Диас исполнил песню собственного сочинения, которую он посвятил своему сыну в день рождения. Спустя две недели после появления ребенка на свет у мужчины обнаружили опухоль мозга.